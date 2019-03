Dresden

Bildungspolitiker und Betroffene sehen sich durch die Anmeldezahlen an weiterführenden Schulen in ihren Prognosen bestätigt, wenn auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Übergreifend werden sehr volle Klasse prognostiziert.

Nach den aktuellen Zahlen des Landesamtes für Schule und Bildung wollen in Dresden 1818 Schüler eine Oberschule und 2392 ein Gymnasium besuchen.

Besser Bedingungen nötig

Auch wenn die Platzkapazitäten rechnerisch insgesamt aufgehen, zeigten die Zahlen doch, wo immernoch viel zu tun ist, erklärte Dana Frohwieser, Bildungspolitikerin der SPD. Die Anziehungskraft attraktiver Oberschulstandorte wie in Tolkewitz bestätige die Entscheidung des Stadtrates für einen Oberschulneubau in attraktiver Innenstadtlage an der Freiberger Straße. Andere Standorte wie die 101. Oberschule in der Johannstadt oder die 64. Oberschule in Leuben hätten dagegen Platz, aber nur Anmeldungen für eine Klasse. „Hier müssen wir gemeinsam mit dem Freistaat und den Schulkollegien für attraktive Bedingungen vor Ort sorgen“, forderte Frohwieser.

„Auch bei den Gymnasien sorgen wir für ausreichend Schulplätze, aber vor allem für Bildungschancen unabhängig von der Postleitzahl“, fügte sie hinzu und spielte damit vor allem auf die Gymnasiumsgründung in Gorbitz an. Die Stadtverwaltung müsse sich strecken, um die beschlossenen Kapazitätserweiterungen voran zu bringen.

Weiter bauen und sanieren

Bei 2392 Anmeldungen für Gymnasien reichen die vorhandenen Kapazitäten nur, wenn die Klassen fast überall bis zur Obergrenze von 28 Kindern aufgefüllt werden. „25 Kinder sind eigentlich das Ziel“, erklärte die Bildungspolitikerin der Grünen, Ulrike Caspary. Viele Klassen seien damit „knackig voll“. Zudem müssten die Gymnasien mit geringer Anmeldung trotzdem eröffnet werden, um den Bedarf zu decken. Neubauten hätten natürlich einen großen Zuspruch. Daher müsse in Dresden „weiter gebaut und saniert werden“.

Das gelte auch im Oberschulbereich im Dresdner Norden, wo im nächsten Jahr die Vorgründung der 151. Oberschule zwingend notwendig sei. In diesem Jahr könne der Bedarf gerade noch abgedeckt werden, wenn an der 82. Oberschule und an der Oberschule Weixdorf insgesamt sechs Klassen gebildet werden.

Elternprognosen erfüllt

Angesichts der 79 Anmeldungen an der Oberschule Weixdorf und den 62 Kindern, die an die 82. Oberschule gehen wollen, sieht auch Silvana Wendt die Prognosen der Eltern im Dresdner Norden bestätigt, die von der Verwaltung zuvor stets in Zweifel gezogen worden seien. Sie befürchtet noch wachsende Zahlen, wenn Dresdner Kinder, die zunächst in Radeberg oder Boxdorf angemeldet worden sind, dort nicht angenommen werden.

„Die Anmeldezahlen bestätigen die Prognosen, dass sich Eltern in Dresden mehr als anderswo für den Bildungsweg am Gymnasium entscheiden“, folgert Heike Ahnert aus den Zahlen. Die Gymnasien LEO und Gorbitz werden nötig sein. Auch die Bildungspolitikerin der CDU rechnet mit „übervollen Klassen“. Eltern würden vor allem anhand der Schulwege ihre Entscheidungen treffen. Die Gymnasiums-Neugründungen in Seidnitz und Gorbitz seien jedoch nicht besonders gut erreichbar. Es erweise sich auch als richtig, dass für den Schulnetzplan eine Überprüfung im kommenden Jahr vom Stadtrat festgelegt worden sei.

Von Ingolf Pleil