Die CDU im Stadtrat will retten, was zu retten ist, und Vorratsbeschlüsse treffen. Das sind Beschlüsse, deren Finanzierung im Moment nicht gesichert ist, die aber umgesetzt werden könnten, wenn frisches Geld in die Liquiditätsreserve fließt. SPD und Grüne warnen vor falschen Erwartungen, die geweckt werden könnten.