Dresden

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau hat mit den Stimmen von CDU, FDP, Bürgerfraktion und AfD mehrere Maßnahmen aus dem Lärmaktionsplan für die Innere Neustadt von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) gestrichen. So soll die Bautzner Straße zwischen Rothenburger Straße und Prießnitzstraße nicht wie vorgesehen zur Tempo-30-Zone werden.

Radwege an Albertstraße ebenfalls gestrichen

Auch nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 Kilometer pro Stunde für die Albertstraße und die Hoyerswerdaer Straße lehnte der Ausschuss mehrheitlich ab. Die im Lärmaktionsplan enthaltenen Radwege an der Albertstraße wurden ebenso gestrichen wie die Reduzierung der Fahrbahn der Großen Meißner Straße von zwei Fahrspuren pro Richtung auf eine überbreite Fahrspur.

Letztes Wort hat der Stadtrat

Das letzte Wort über den Lärmaktionsplan hat der Stadtrat. Johannes Lichdi, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, erklärte: „Damit bleibt vom Lärmaktionsplan in der Sache kaum was übrig, was diesen Namen rechtfertigen würde. Der Auftritt im Bauausschuss ist ein erneutes Beispiel der Auto-Vorrang-Politik der ADAC-Parteien gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürgern in der Neustadt.“

Lichdi kündigte an, die betroffenen Bürger zu beraten, zu informieren und gegen die Streichung zu mobilisieren.

Von tbh