Dresden

Zu einem sexuellen Missbrauch eines Kindes ist es am Samstagabend im Georg-Arnold-Bad gekommen. Nach 18 Uhr näherte sich ein Mann einer 12-jährigen US-Amerikanerin. Er berührte das Mädchen am Oberschenkel unsittlich, wie die Dresdner Polizei mitteilte. Danach folgte er dem Kind in den Strömungskanal im Außenbereich und entblößte vor ihm sein Geschlechtsteil. Als das Mädchen den Vorfall ihrer Mutter und diese wiederum dem Bademeister erzählte, flüchtete der Mann. Die ins Bad gerufenen Polizisten konnte seine Identität nicht mehr feststellen. Das Mädchen beschrieb das Aussehen des Täters als südländisch.

Von DNN