Dresden

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende an der Hamburger Straße hat es erneut einen schweren Zwischenfall gegeben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, attackierten dort am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr fünf Libyer einen Tunesier. Die Gruppe im Alter von 20 bis 30 Jahren überraschte den 29-Jährigen im Schlaf in seinem Zimmer und griff ihn mit einem Messer, einem Schraubenzieher sowie Reizgas an. Im Anschluss raubten die Männer seine Geldbörse mit ca. 50 Euro sowie das Handy. Das Opfer musste anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Die Libyer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wird wegen schweren Raubes ermittelt.

Von Stefan Schramm