Dresden

Am Mittwoch flogen in Dresden zwei Zigarettenautomaten in die Luft. Unbekannte sprengten am Morgen einen Automaten an der Stephensonstraße und am Abend einen weiteren an der Stübelallee. In Leuben erbeuteten die Täter Tabakwaren und Bargeld. In Striesen gelangten sie nur an die Tabakwaren. In beiden Fällen ist die Höhe des Schadens noch nicht bekannt.

Von PS