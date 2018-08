Dresden

Bei einem schweren Unfall auf der Altenberger Straße sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Der Fahrer eines Peugeot wollte gegen 19.30 von der Altenberger Straße in die Kipsdorfer Straße nach links abbiegen. Dabei hat er offenbar aber einen ihm entgegenkommenden BMW übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden verletzt. Einer der beiden musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von seko