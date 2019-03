Dresden

Am Montag gegen 2 Uhr nachts wurde der Polizei ein Sprayer-Trio gemeldet. Ein Zeuge hatte die Personen beim Besprühen einer Hausfassade an der Lößnitzstraße beobachtet. Die eintreffenden Beamten stellten in der Nähe eine 22-Jährige und einen 26-Jährigen deutscher Staatsangehörigkeit, auf die die angegebene Beschreibung passte. Bei den beiden fanden sich Farbspraydosen, Eddingstifte sowie Handschuhe mit Farbresten.

Gegen die zwei wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden an der Fassade konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Von PS