Dresden

Beim Zusammenstoß eines Renault Scenic mit einem VW Golf ist am Freitagmittag eine Frau verletzt worden. Sie saß am Steuer des Renault und wollte von der Permoserstraße auf die Gerokstraße auffahren. Dabei übersah sie den herannahenden Golf, die Autos kollidierten. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Straßenbahnlinie 6 in Richtung Niedersedlitz musste umgeleitet werden.

Von rh