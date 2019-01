Dresden

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend in einen Zirkuswohnwagen an der Pieschener Allee eingebrochen. Nachdem sie die Eingangstür aufgehebelt hatten, verschafften sie sich Zutritt in den Wohnwagen und durchwühlten das Mobiliar. Die Täter flüchteten unerkannt. Eine erbeutete Tasche enthielt mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von kcu