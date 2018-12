Dresden

Schon wieder ist in Dresden ein Zigarettenautomat gesprengt worden, diesmal auf der Industriestraße in Trachau. Eine durch Pyrotechnik kurz vor 4 Uhr in der Nacht zum Sonntag ausgelöste Explosion zerstörte den Automaten komplett. Der Täter bediente sich an Bargeld und Zigaretten und flüchtete.

Das Geschehen betrachteten drei weitere Personen offenbar als Freibrief. Ein Zeuge beobachtete, wie sie die Gelegenheit nutzten und sich ebenfalls ein paar Zigarettenschachteln einsteckten.

Von fkä