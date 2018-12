Dresden

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten an der Berzdorfer Straße in Dresden Prohlis gesprengt. Anwohner hatten gegen Mitternacht einen lauten Knall vernommen, jedoch den Schaden am Automaten nicht gesehen. Derzeit liegen noch keine Informationen zur Höhe des Schadens vor. Die Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von fg