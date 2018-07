Dresden

Bereits in der Nacht zum Dienstag ist nach Polizeiangaben gegen 3 Uhr ein 25-Jähriger am Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz von mehreren Personen geschlagen und verletzt worden. Nach der Tat meldete sich der Mann auf dem Polizeirevier. Er musste medizinisch versorgt werden.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von dnn