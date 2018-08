Dresden

Sicherheitsdienstmitarbeiter haben am späten Mittwochnachmittag durch ihr rasches Eingreifen möglicherweise Schlimmeres verhindert. Im Keller des Seidnitz Centers an der Enderstraße hatten Unbekannte an zwei Stellen Zeitungsstapel in Brand gesetzt. Der Sicherheitsdienst des Einkaufscenters hatte die Flammen entdeckt und umgehend gelöscht. Es entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Von seko