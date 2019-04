Dresden

Auf der Alaunstraße in der Dresdner Neustadt haben sich in der Nacht zum Samstag mehrere Personen mit Flaschen beworfen. Die Polizei rückte gegen 1 Uhr mit zehn Streifenwagen und einem Team der Diensthundestaffel an.

Eine Gruppe soll aus dem Cafe24 gekommen sein, die andere hielt sich auf dem Scheunevorplatz auf. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits entfernt. Um weiteren Straftaten vorzubeugen, blieb die Polizei bis in den Morgen in der Neustadt präsent.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Landfriedensbruch und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Einem Zeugenhinweis zufolge waren vor den Flaschenwürfen in der Bar Hitlergrüße gezeigt worden – der 20. April ist Hitlers Geburtstag.

Die Polizei sucht weitere Zeugen des Geschehens. Hinweise nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä