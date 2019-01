Dresden

Am Donnerstagabend ist ein in der Nähe einer Tankstelle geparkter Wohnwagen auf der Senftenberger Straße in Dresden-Prohlis komplett ausgebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Camper lichterloh in Flammen. Mit Wasser und Schaum aus zwei Strahlrohren konnte das Feuer gelöscht und ein Übergreifen auf die Tankstelle verhindert werden.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Camper lichterloh in Flammen. Quelle: Roland Halkasch

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Tankstelle verhidnern. Quelle: Roland Halkasch

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein Teenager gezündelt hat. Die Mutter eines 14-Jährigen hatte sich bei der Polizei gemeldet und erzählt, dass ihr Sohn bei dem Wohnwagen mit Feuerwerkskörpern hantiert hatte.

Von VG