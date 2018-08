Dresden

In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in eine Wohnung am Königsbrücker Platz ein und stahlen einen Laptop und einen Rucksack. Die Täter drückten zwischen 23.30 und 02.30 Uhr die Balkontür der Wohnung auf und gelangten so an das Diebesgut, berichtet die Dresdner Polizei. Bei dem Einbruch entstand laut Polizeiangaben kein Sachschaden. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit nicht bekannt.

Von Aaron Wieland