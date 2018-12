Dresden

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochabend in eine Erdgeschosswohnung an der Königsbrücker Straße eingebrochen. Laut Meldung der Polizei sind die Einbrecher über ein geöffnetes Fenster in die Wohnung eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten 50 Euro aus einer Brieftasche.

