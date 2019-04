Dresden

Am Donnerstag sind Diebe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Walter-Arnold-Straße eingebrochen. Die Täter öffneten die Tür ohne einen Schaden zu hinterlassen. Anschließend durchsuchten sie Zimmer und Schränke, wie die Polizei mitteilte. Zur Diebesbeute gehören 300 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von rund 400 Euro.

Von heh