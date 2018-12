Dresden

Am Montagvormittag ist in der ersten Etage eines Hochhauses in Dresden-Prohlis ein Feuer ausgebrochen. Dichter Rauch quoll aus der Erdgeschosswohnung an der Straße Am Anger. Das Feuer drohte auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen. Das verhinderte die Feuerwehr mit einem Doppelangriff über die Drehleiter und von innen. Die Mieter mussten mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Wohnung brannte völlig aus und ist zunächst unbewohnbar. Warum das Feuer ausbrach ist noch unklar.

Von rh