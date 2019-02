Dresden

Am Dienstagmittag ist in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses am Niederseidewitzer Weg ein Feuer ausgebrochen. Die 23-jährige Mieterin befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in der Wohnung. Ein Hund und eine Katze konnten von der Feuerwehr aus den Flammen gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Von PS