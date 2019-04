Dresden

Am Samstagmorgen hat es in Dresden auf der Winterbergstraße gekracht. An der Kreuzung zur Liebstädter Straße kollidierten ein Renault und ein Dacia. Die Unfallursache ist noch unklar.

Zwei Personen kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Straße musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden.

Von fkä