Dresden

Am Montagmorgen musste die Dresdner Feuerwehr zum ehemaligen „Hotel Visa“ an der Breitscheidstraße ausrücken. An Fensterrahmen und der Fassade des leerstehenden Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen. Die Kameraden der Wache Übigau und der Freiwilligen Feuerwehr Cossebaude löschten den Brand zügig. Teile der Fassade wurden entfernt, um letzte Glutnester zu finden. Die Breitscheidstraße war währenddessen gesperrt.

Es ist nicht der erste Einsatz am Gebäude. Am 31. Oktober 2015 steckten Brandstifter das Haus in Flammen. Sie wollten verhindern, dass in dem ehemaligen Hotel Asylbewerber untergebracht werden.

Zur Galerie Leeres Hotel in Cossebaude brennt

Von rh