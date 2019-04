Dresden

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Baucontainer am Pohrsdorfer Weg eingebrochen und haben Werkzeuge gestohlen. Sie zerstörten ein Vorhängeschloss und entwendeten unter anderem einen Schlagbohrer und ein Rührgerät. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf 5000 Euro.

Von PS