Dresden

Am Samstag um 21.30 kam es zu Handgreiflichkeiten in einem asiatischen Lokal. Drei junge Afghanen zwischen 20 bis 24 betraten am Abend das Restaurant am Hauptbahnhof Dresden. Der asiatische Mitarbeiter forderte die Männer höflich auf, die Örtlichkeit zu verlassen, da bereits Küchenschluss war und geschlossen werden sollte. Daraufhin fingen die Männer an, das Personal zu beleidigen und Stühle und Tische umzuwerfen. Ein 39-Jähriger Deutscher ging zwischen die Kontrahenten und wurde beim Versuch die Situation zu schlichten ebenfalls attackiert.

Erst durch hinzugerufene Bundespolizisten konnten weitere Übergriffe unterbunden werden. Daraufhin wurden Ermittlungen gegen die Afghanen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Bei einem der Beschuldigten wurden fast 2,5 Promille Atemalkohol festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Von Jennifer Georgi