Dresden

In einem Haus an der Sanddornstraße wurde ein Handwerker bei seiner Arbeit von einem 22-Jährigen mit einer Machete bedroht. Diesem seien die Arbeiten im Haus zu laut geworden, mit der Machete in der Hand forderte er Ruhe ein.

Der Handwerker teilte diese Begegnung der Dresdner Polizei am Freitagnachmittag mit. Die gerufenen Beamten stellten den 22-Jährigen in seiner Wohnung. Bei ihm war ein 25-jähriger Mann, der im Besitz von Betäubungsmitteln war. In der Wohnung selbst fanden die Polizisten neben der Machete noch einen kleineren Dolch sowie eine Federdruckpistole.

Der 22-jährige Wohnungsinhaber muss sich nun wegen der Bedrohung, der 25-Jährige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Von mb