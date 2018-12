Dresden

Die besinnliche Weihnachtszeit hat besonders dreiste Diebe nicht davon abgehalten, auf Beutezug zu gehen. Während die Besitzer eines Volvo am Heiligen Abend den Gottesdienst in der Garnisonkirche besuchten, machten sich die bisher unbekannten Täter an dem Wagen zu schaffen. Sie drangen gewaltsam in den Volvo ein und stahlen aus dem Kofferraum eine Trompete mit Koffer, einen elektrischen Rasierapparat und eine selbstaufblasbare Luftmatratze. Der Rasierer und die Matratze sollten als Weihnachtsgeschenke für Freude sorgen.

Den Wert des Diebesguts gibt die Polizei mit rund 1230 Euro an. Zudem hinterließen die Diebe einen Schaden in Höhe von 750 Euro.

Von DNN