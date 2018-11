Dresden

Laute Geräusche an der Wohnungstür schreckten am Sonntagmorgen die Bewohner einer WG an der Reichenbachstraße aus dem Schlaf. Ein 22-Jähriger hatte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Die Mitglieder der Wohngemeinschaft konnten den sich heftig wehrenden mutmaßlichen Einbrecher bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein 26-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem Verdächtigen ergab 1,3 Promille.

Von fkä