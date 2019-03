Dresden

Ein Unfall auf der A 4 in Dresden hat am frühen Freitagmorgen für eine zeitweise Sperrung der Abfahrt Altstadt geführt. Auf der Autobahn in Richtung Chemnitz war kurz vor 4 Uhr der Fahrer eines Kleintransporters Mercedes-Benz Vito in das Heck eines Busses gekracht. Anschließend schlug der Vito in der Mittelleitplanke ein.

Der Fahrer kam ins Krankenhaus, der Busfahrer blieb unverletzt. Aus dem Bus lief eine große Menge Betriebsstoffe aus. Die Autobahn war bis gegen 5.15 Uhr gesperrt, es bildete sich Stau. Eine Spezialfirma reinigte später die Fahrbahn, weshalb die Ausfahrt eine Zeit lang nicht nutzbar war.

Von halk