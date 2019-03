Dresden

Am Freitagmorgen ist ein vierfach gesuchter Dieb am Dresdner Hauptbahnhof in die Fänge der Polizei geraten. Der 38-Jährige wurde gegen 6.30 Uhr von Beamten mithilfe der neuen Fahnundungs-App der Bundespolizei kontrolliert. Diese lieferte gleich vier Treffer für den Mann in den polizeilichen Systemen.

Dieser wird mit drei Haftbefehlen und einem zusätzlichen Fahndungsvermerk, anlässlich eines noch offenen Strafverfahrens, durch die Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht.

Die Polizei verhaftete den Mann rumänischer Staatsangehörigkeit. Er wurde der Justizvollzugsanstalt Dresden zugeführt, wo er eine Freiheitsstrafe von insgesamt 13 Monaten wegen Diebstahls verbringen wird.

Von mb