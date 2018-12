Dresden

Ein 45-Jähriger hat am Donnerstagmittag an der Haltestelle Louisenstraße in der Dresdner Neustadt versucht, einer Seniorin die Handtasche zu klauen.

Doch es blieb beim Versuch: Die Frau stürzte zwar bei dem Überfall, hielt jedoch ihre Tasche weiterhin fest. Passanten halfen der Frau auf und hielten den Täter fest, bis die Polizei kam. Als die Beamten eintrafen, war die Frau bereits mit der Bahn weitergefahren. Der 45-Jährige wurde festgenommen.

Gegen ihn wird jetzt wegen versuchten Raubes ermittelt, es fehlt jedoch die Aussage des Opfers. Deshalb bittet die Polizeidirektion die ältere Dame nun öffentlich, sich zu melden. Auch andere Passanten, die Hinweise zum Tathergang haben, können sich unter der Telefonnummer 0351 / 483 22 33 melden.

Von lml