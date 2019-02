Dresden

Am Montagabend haben bislang Unbekannte an der Halleschen Straße in der Leipziger Vorstadt einen Audi A6 gestohlen. Laut Meldung der Polizei bemerkte der Eigentümer des Autos den Diebstahl wenig später und konnte diesen orten. Der Wagen konnte einige hundert Meter entfernt vom Tatort aufgefunden werden. Durch das Aufbrechen des Audi entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

