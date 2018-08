Dresden

Die Bundespolizei ist am Sonnabend mit starken Kräften am Hauptbahnhof präsent. Grund für das verstärkte Polizeiaufgebot ist das Topspiel zwischen Dynamo Dresden und dem Hamburger SV. Die Beamten der Bundespolizei werden zur Absicherung der Spielbegegnung auf den Bahnsteigen patrouillieren. Zudem fahren die Polizisten in den Zügen mit, die ein Großteil der Fußballfans für die An- und Abreise nutzt.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass es insbesondere zwischen 10 und 12.30 Uhr nach Dresden sowie im Zeitraum 15 und 18 Uhr ab Dresden zu einer hohen Auslastung der Zugverbindungen kommen kann. Zudem wird der Bereich der Bayrischen Straße am Hauptbahnhof, zwischen Bergstraße und Strehlener Straße, im Zeitraum von 8 bis 19 Uhr gesperrt.

Von DNN