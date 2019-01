Dresden

Unbekannte haben am späten Mittwochabend zwei Männer am S-Bahnhaltepunkt Bischofsweg attackiert. Die 32 und 57 Jahre alten Opfer wurden kurz nach 23 Uhr unvermittelt angegriffen. Die Täter waren vermummt, teilte die Bundespolizei mit.

In Folge des Angriffs stürzte der Jüngere, eine Slowake, zu Boden und verletzte sich an einer Glasflasche, die er in der Hand hielt. Der Schnitt blutete so stark, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein deutscher Begleiter wurde ebenfalls verletzt, konnte aber ambulant behandelt.

Es gibt bereits Hinweise auf einen der Täter, so die Mitteilung. Trotzdem werden Zeugen gesucht. Angaben zum Geschehen nimmt die Bundespolizei unter (0351) 81 50 20 entgegen.

