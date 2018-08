Dresden

Der in der Kiesgrube Leuben vermisste 27-Jährige aus Prohlis ist tot. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach haben Taucher am frühen Nachmittag die Leiche eines Mannes im Wasser gefunden. Nach Einschätzung der Kriminalisten handelt es sich bei dem Toten um den 27-Jährigen. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.

Seit Sonntagabend hatten Beamte nach dem Prohliser gesucht. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann beim Schwimmen unterging.

Von cg