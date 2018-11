Dresden

Die Polizei sucht nach dem vermissten Rolf T. aus Dresden. Der 78-Jährige befand sich am Donnerstagvormittag mit seiner Ehefrau am Hauptbahnhof im Lidl-Einkaufsmarkt am Wiener Platz. Während des Einkaufs verschwand der Senior. Wo er sich gegenwärtig aufhält, ist nicht bekannt. Der Vermisste ist orientierungslos.

Der vermisste Rolf T. ist 78 Jahre alt und mit einer Daunenjacke bekleidet. Quelle: Polizei Dresden

Rolf T. ist etwa 1,77 Meter groß und von schlanker Gestalt. Er trägt kurze graue Haare und eine Brille. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer dunkelblauen Stoffhose und braunen Halbschuhen.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, sollte sich bei der Dresdner Polizei unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 melden.

