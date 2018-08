Dresden

Der seit Dienstag vermisste Senior Harry S. aus Dresden-Klotzsche wurde inzwischen von der Polizei gefunden. Im Zuge der Suchmaßnahmen kamen am Mittwochabend auch Rettungshundestaffeln zum Einsatz. Dem Rettungshunde-Suchteam des DRK Freital gelang es schließlich, den Senior in einem unwegsamen Gelände in Nähe der Grenzstraße zu finden. Der 74-Jährige kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Von uh