Dresden

Eine vermisste 92-Jährige, die am Reformationstag aus einem Seniorenheim in Dresden-Klotzsche verschwunden war, ist nach einem Tag Suche wieder aufgetaucht. Die Frau war gegen 12.30 Uhr das letzte mal gesehen worden. Trotz intensiver Suche mit Fährtenhund und Polizeihubschrauber blieb sie bis zum Folgetag 13 Uhr verschwunden. Flächensuchhunde der Rettungshundestaffel Sachsen-Ost erspürten sie schließlich in einem Waldstück an der Straße Zur Wetterwarte in der Nähe ihres Heimes. Die 92-Jährige blieb bis auf kleine Schürfwunden unverletzt, teilte die Polizei mit.

Von fkä