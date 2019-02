Pirna

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass in ein Vereinsgebäude in der Gartenstraße eingebrochen wurde. Die Täter hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten sämtliche Räume, wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Noch ist unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Von na