Dresden

In der Nacht zum Sonnabend haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben mutwillig beschädigt. Von dem Vandalismus betroffen sind acht Häuser an der Semmelweisstraße, der Gambrinusstraße, der Löbtauer Straße sowie an der Saxoniastraße und der Lübecker Straße.

In allen Objekten flog jeweils ein Stein gegen eine der Fensterscheiben. Teilweise hielten diese dem Geschoss nicht stand. Die Steine durchschlugen das Glas und blieben in den Wohnungen liegen.

Der entstandene Sachschaden wurde bislang noch nicht abschließend beziffert, beläuft sich aber auf mehr als tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen,

Von kcu