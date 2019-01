Dresden

In der Nacht zum Montag haben sich Vandalen in und um eine Gartenlaube in Seidnitz herum ausgetobt. Die Täter rissen die Vorderfront des Eingangsbereiches heraus und durchwühlten das Häuschen an der Marienberger Straße. Dann zündeten sie Müll und Kleidung an. Die Flammen erloschen jedoch. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts. Der Schaden beträgt 1.500 Euro.

Von fkä