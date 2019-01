Dresden

Insgesamt drei Zigarettenautomaten haben Vandalen in der Neujahrsnacht zerstört. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen 2 Uhr knallte es an der Leubener Berthold-Haupt-Straße. Vermutlich mit einem selbst gebauten Böller sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten. Der wurde durch die Detonation stark beschädigt. Ob möglicherweise etwas aus dem Automaten gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen.

An der Rothenburger Straße in der Neustadt sprengten Unbekannte gegen 2.30 Uhr einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand und entwendeten Zigaretten sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Durch die Explosion wurde ein in der Nähe abgestellter Ford Kuga beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher nicht bekannt.

Zigaretten und Bargeld nahmen auch die Täter mit, die gegen 3.30 Uhr einen Automaten an der Eisenstuckstraße explodieren ließen. Sie hatten einen Böller in den Ausgabeschacht gesteckt und diesen angezündet. Auch in diesem Fall ist laut Polizei bislang nicht klar, wie hoch der Schaden ist.

Von ttr