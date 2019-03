Untersuchungsergebnis: Keine Giftstoffe in gefundenen Hundeködern

Polizeiticker Elbwiesen in Kleinzschwachwitz - Untersuchungsergebnis: Keine Giftstoffe in gefundenen Hundeködern Die mutmaßlich gefährlichen Köder, die am vergangenen Samstag am Ufer der Dresdner Elbe gesichert wurden, weisen keine giftigen Inhaltsstoffe auf. Das ergab eine Untersuchung des Landeskriminalamtes Sachsen.

Die Köder, die am Samstag am Elbufer in Kleinzschachwitz gefunden wurden, weisen keinerlei Giftstoffe auf. Quelle: Tino Plunert