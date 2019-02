Dresden

Am Montagabend ist ein Fußgänger im Bereich der Haltestelle Trachenberger Platz leicht verletzt worden. Der 24-Jährige wollte vor einem haltenden Bus die Straße überqueren, als ihn ein grauer Audi erfasste. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an, fuhr dann aber in Richtung Großenhainer Straße davon.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter 0351/4832233.

Von PS