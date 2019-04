Dresden

Ein Unfall an der Kreuzung Washington- und Peschelstraße hat am Samstagnachmittag den am Elbepark von jeher regen Verkehr erheblich behindert. Auf der Kreuzung waren gegen 16.45 Uhr ein Hyundai und ein Opel Meriva kollidiert. Die beiden Fahrer und eine Beifahrerin kamen verletzt ins Krankenhaus.

Durch den Unfall war außerdem die Zufahrt zur Autobahn in Richtung Görlitz blockiert. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von halk