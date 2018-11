Dersden

Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend zunächst zwei Unfälle mit einem BMW in Mickten verursacht und ist dann zu Fuß geflohen. An der Ampel der Einmündung Peschelstraße/Lommatzscher Straße fuhr der BMW unvermittelt rückwärts und stieß dabei gegen einen Audi A4. Davon unbeeindruckt machte er sich in Richtung Trachauer Straße aus dem Staub. An der Kreuzung Trachauer Straße/Sternstraße stieß der BMW dann mit einem Toyota Corolla zusammen. Der Unfallverursacher stieg diesmal zwar immerhin aus dem Wagen, allerdings nur, um den Unfallort fluchtartig zu Fuß zu verlassen.

Als Polizisten die Halteranschrift im Bannewitzer Ortsteil Possendorf prüften, traf kurz darauf der Halter des Fahrzeuges an seiner Wohnung ein. Der 40-Jährige teilte den Beamten mit, dass ihm sein Auto gestohlen worden sei. Die Dresdner Polizei ermittelz nun hat die zu den Unfällen und dem angezeigten Diebstahl.

Von kcu