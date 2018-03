Unbekannter onaniert vor 23-Jähriger in Regiobahn

Dresden. Die Bundespolizei sucht nach einem Unbekannten, der in einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn von Dresden nach Freiberg vor einer 23-jährigen Frau onaniert hat. Die Tat geschah bereits am Mittwochvormittag gegen 11.40 Uhr, wie die Bundespolizei mitteilte. Die 23-Jährige wandte sich demnach bei Ausstieg in Freiberg an die Zugbegleiterin und berichtete von der sexuellen Belästigung.

Da nach ihren Schilderungen auch andere Fahrgäste im Zugabteil saßen und etwas von der Tat mitbekommen haben müssten, sucht die Bundespolizei nun Zeugen, die etwas zum Täter oder der Tat sagen können oder die selbst betroffen waren. Hinweise sind unter der Rufnummer 0371/ 461 51 05 bei der Chemnitzer Bundespolizeiinspektion oder bei jeder anderen Polizeistelle willkommen.

Von uh