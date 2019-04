Dresden

Zwei Frauen sind am Montagmittag am Dresdner Elbufer belästigt worden. Wie die Polizei mitteilt, entblößte sich ein Unbekannter in Höhe der Kötzschenbroder Straße 1 vor der 29-Jährigen und ihrer 32 Jahre alten Begleiterin. Zudem manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil.

Eine nähere Beschreibung des Täters liegt aktuell nicht vor. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von DNN