Dresden

Die Polizei sucht Zeugen einer Belästigung, die sich am späten Donnerstagabend in Gorbitz zugetragen hat. Einer Mitteilung der Polizei vom Freitag zufolge hat ein unbekannter Mann gegen 22 Uhr zwei Frauen im Alter von 19 und 22 Jahren an der Schlehenstraße beleidigt. Zudem habe der Mann den beiden Russinnen, die an der Haltestelle warteten, Kussmünder zugeworfen und sich vor ihnen entblößt. Eine Begleiterin des Mannes schlug zudem nach einer der Frauen, ohne sie jedoch zu treffen. Schließlich wurde es richtig gefährlich: Der Unbekannte drohte mit einem Messer in Richtung der Frauen, bevor zwei Passanten ihn zurückdrängten. Anschließend fuhren er und seine Begleitung mit einer Straßenbahn davon. Nun hoffen die Beamten auf Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und zur Identität der beiden Unbekannten machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter 0351/483 22 33 und das Polizeirevier Dresden-West entgegen.

Von DNN