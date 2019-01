Dresden

Am Donnerstag hat die Stadt Dresden die Blitzeranlage auf der Bautzner Straße in Höhe der Haltestelle Elbschlösser aufgrund eines Vandalismusschaden stillgelegt. Dies könnte zu Einnahmeverlusten an der Knöllchenfront führen. Der beschädigte Blitzer rangierte 2017 nämlich auf Platz drei der Blitzer-Rangliste und hat der Stadt eine sechsstellige Summe einbringen können.

Jetzt steht erst einmal eine Erneuerung des Außengehäuses der Kamera an, da diese neben einer in Brand gesetzten Mülltonne schwer beschädigt wurde. Laut Ordnungsamt beläuft sich der Schaden auf rund 8.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von lp